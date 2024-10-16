فرنسا تمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة بمعرض يورونافال للدفاعات البحرية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، اليوم الأربعاء، إن «معرض يورونافال لن يتضمن أي أجنحة أو معدات إسرائيلية، بطلب من الحكومة الفرنسية».

جاء ذلك بعدما قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن فرنسا قررت منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض «يورونافال» (Euronaval)، الذي يعد أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في تقنيات الدفاع البحري.

ويأتي القرار بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لفرض حظر على الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، حيث أكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن «شحنات الأسلحة لا توفر الأمان للإسرائيليين أو للمنطقة».

وفي يونيو الماضي، أصدرت محكمة فرنسية قرارا بمنع مشاركة الإسرائيليين ووكلاء الشركات الإسرائيلية المتخصصة في السلاح في معرض Eurosatory، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أن الشركة المنظمة للمعرض طعنت على الحكم، الذي أُلغي لاحقًا.