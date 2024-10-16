كارتر يدلي بصوته في الانتخابات الأمريكية عبر البريد

أدلى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بصوته، اليوم الأربعاء، في الانتخابات الأمريكية 2024.

وأكد مركز كارتر في بيان له أن الرئيس الأسبق أدلى بصوته عبر البريد ، بعد أسبوعين فقط من احتفاله بعيد ميلاده المئة في أول أكتوبر/تشرين الأول في منزله في بلاينز، بولاية جورجيا، حيث يقيم في دار لرعاية المسنين.

وقال ابنه تشيب كارتر قبل تجمع العائلة إن والده كان يشغل تفكيره في هذه الانتخابات بشدة.

وأضاف تشيب كارتر لوكالة الأسوشييتد برس متحدثا عن والده: "إنه متابع جيد" . وأضاف "سألت والدي قبل شهرين إذا كان يحاول العيش حتى يبلغ 100 عام، فقال: لا أنا أحاول العيش للتصويت لكامالا هاريس".

وجاء في بيان مقتضب عن مركز كارتر أنه لا توجد تفاصيل أخرى.

وشهدت أعداد الناخبين المسجلين في جورجيا إقبالا قياسيا منذ بدء التصويت المبكر يوم الاثنين. وقال وزير خارجية ولاية جوجيا راد رافنسبرجر إن حوالي 460 ألف شخص قد صوتوا شخصيا أو أدلوا بالأصوات غيابيا -عبر البريد- بحلول ظهر يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يجري احتساب صوت كارتر بحلول يوم الانتخابات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني حتى لو لم يكن على قيد الحياة.