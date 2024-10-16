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ملك الأردن يؤكد أن بلاده لن تكون ساحة للصراعات

عمان- قنا
نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 5:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 5:28 م

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، أن بلاده لن تكون ساحة للصراعات الإقليمية، مشيرا إلى حرصها على بذل كل الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

ودعا العاهل الأردني، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور الأردن ضمن جولة إقليمية، إلى خفض التصعيد بالمنطقة، محذرا من أن استمرار القتل والتدمير سيبقي المنطقة رهينة العنف وتوسيع الصراع، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما شدد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان كخطوة أولى نحو التهدئة، وأهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية للحد من الكارثة الإنسانية.


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