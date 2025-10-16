صفارات الإنذار تدوي جنوب إسرائيل إثر تشخيص خاطئ

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن صفارات الإنذار دوّت في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، إثر "تشخيص خاطئ".

وذكر جيش الاحتلال في بيان، أن "انطلاق صفارات الإنذار نتج عن تشخيص خاطئ"، دون تحديده.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش تفعيل صفارات الإنذار في منطقة إيلات.

فيما تحدثت القناة 12 العبرية في وقت سابق الخميس، عن "انطلاق صفارات الإنذار في إيلات خشية تسلل مسيرات".

وهذه هي المرة الأولى التي تدوي فيها الصفارات في المدينة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل في 10 أكتوبر الجاري.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

وعلى مدى شهور طويلة دوت صفارات الإنذار في إيلات إثر إطلاق صواريخ ومسيرات، خاصة من جماعة الحوثي اليمنية.

وهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، واستهدفوا سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، لوقف الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، بينما هاجمت تل أبيب من جانبها عدة مناطق باليمن موقعة قتلى وجرحى وخسائر مادية.

وقتلت إسرائيل خلال الإبادة 67 ألفا و938 فلسطينيا وأصابت 170 ألفا و169 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في مجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.