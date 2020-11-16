باكستان تسجل 2128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان اليوم الاثنين 19 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 7160 حالة وفاة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2128 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 359 ألفا و32 ، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الاثنين.

ومازل إقليم السند الأكثر تضررا من الوباء.

وأجرت باكستان حتى الآن أربعة ملايين و950 ألفا و561 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا و39 ألفا و410 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 323 ألفا و824 مريضا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1379 مريضا في حالة حرجة.