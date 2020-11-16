الكرملين: نأمل في إقامة علاقات عمل مع الفائزة في الانتخابات الرئاسية بمولدوفا

أعلن الناطق الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف أن بلاده تتوقع إقامة علاقات عمل مع مايا ساندو، التي فازت في الانتخابات الرئاسية في مولدوفا.

وقال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - : "بالطبع يتعين علينا إقامة علاقات عمل مع الرئيس الجديد لمولدوفا"، مضيفا: "نأمل أن نتمكن من إقامة هذه العلاقات، وروسيا تُقدر العلاقة مع شعب مولدوفا"، مشيرا إلى أن بلاده ساعدت الشعب المولدوفي دائمًا.

وكانت رئيسة وزراء مولدوفا السابقة وزعيمة حزب "العمل والتضامن" مايا ساندو قد فازت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الجمهورية وحصلت على 57.75 بالمئة من الأصوات بعد فرز جميع أوراق الاقتراع.

وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية أن الرئيس الحالي إيجور دودون حصل على 42.25 بالمئة من الأصوات.

يُذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مولدوفا جرت أمس الأحد .. وكانت الجولة الأولى التي جرت قبل أسبوعين قد أسفرت عن تفوق زعيمة حزب "العمل والتضامن" ورئيسة الوزاراء السابقة مايا ساندو بواقع 36.1 في المئة من الأصوات، فيما حصل الرئيس الحالي إيجور دودون على 32.6 في المئة.