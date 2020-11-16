 دورة تدريبية للمرأة لإقامة مشروعات اقتصادية بشمال سيناء - بوابة الشروق
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دورة تدريبية للمرأة لإقامة مشروعات اقتصادية بشمال سيناء

محافظة شمال سيناء - ارشيفية
محافظة شمال سيناء - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 11:19 م | آخر تحديث: الإثنين 16 نوفمبر 2020 - 11:19 م
انطلقت في مدينة العريش، اليوم الاثنين، دورة تدريبية تحت عنوان "ولّد فكرة مشروعك"، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء إحسان داود غالي، في تصريح، إن هذه الدورة تأتي في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة سياسيا واقتصاديا، مؤكدة دور المجلس في مساندة وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا وخاصة المرأة المعيلة، حيث سبق تنفيذ دورات تدريبية خاصة بالشمول المالي وريادة الأعمال والإقراض والادخار، علاوة على حملات طرق الأبواب التي يقوم المجلس من خلالها بالتوعية بأهم القضايا التي تخص المرأة.

وأشارت غالي إلى أنه من منطلق حرص المجلس القومي للمرأة على دعم المرأة، يتم تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للمرأة والتدريب على إقامة مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة ومساندتها اقتصاديا، من خلال الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

ومن جانبها، عرضت رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء آمال زيدان، خدمات الجهاز ودوره وكيفية تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تناولت أنواع التحويل من خلال البنوك ومن خلال الإقراض المباشر من الجمعيات الأهلية، وكيفية مساندة المرأة المعيلة التي تقيم أي مشروع؛ بتدريبها ومساعدتها على إنهاء الأوراق المطلوبة واستخراجها مجانا عن طريق الجهاز، ومتابعة المرأة المنتجة، وعمل معارض لتسويق المنتجات بالمجان.

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