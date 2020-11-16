إيران تعلن حظر التنقل بين المدن بدءا من السبت المقبل

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين،أنه اعتبارا من يوم السبت القادم، ستفرض إجراءات تعطيل واسعة، وحظر التنقل بين المدن، ضمن التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، خلال تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنه تقرر خلال اجتماع الأحد بشأن مكافحة كورونا، فرض إجراءات تعطيل واسعة في المدن، وحتى التشديد في الخروج من المدن وحظر التنقل من مدينة إلى أخرى"، مشددا على "ضرورة مواكبة وتعاون الأجهزة المختلفة في تنفيذ القرارات".

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية الإيرانية، حسن روحاني، يؤكد أن "جميع الأجهزة والوزارات مكلفة بالتنفيذ الدقيق للقرارات، وداعيا إلى تعاون جميع أجهزة الحكومة وأركان الدولة، للسيطرة وإدارة وخفض تفشي فيروس كورونا".

وأوضح أن "خطة التعطيل الواسع تشمل 100 مدينة في أنحاء البلاد"، مشيرا إلى أنه "تمت الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذه الخطة، وبطبيعة الحال فإن الخدمات للمواطنين لا ينبغي أن تتعطل".

وكانت السلطات الصحية الإيرانية أعلنت، يوم أمس الأحد، عن تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أكبر زيادة يومية في الحصيلة منذ بداية الجائحة.