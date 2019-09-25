عمرو أديب: ملعقة شاي من كورونا الكمية التي احتاجها العالم لإصابة 54 مليون

قال الإعلامي عمرو أديب، إن «ملعقة شاي من فيروس كورونا الكمية التي احتاجها العالم لإصابة 54 مليون»، لافتًا إلى تأثير الفيروس متناهي الصغر على اقتصاد الدول والأشخاص.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، أن إعلان شركة موديرنا بلوغ فعالية لقاح كورونا نسبة 94.5% دليل على الأمل، مرجحًا إعلان أكسفورد عن نتائج لقاحها خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن العالم سيبدأ في التنفس في أول يناير وإنتاج نحو ستة لقاحات، متابعًا: «هذا لا يعني أن الموضوع انتهى، الأمر لم ينته بعد ومازالت أمامنا رحلة كلها أمل».

وأعلنت شركة الأدوية الأمريكية «موديرنا» أن التحليل المبكر لنتائج اختبارات لقاحها ضد فيروس كورونا يشير إلى أن فعاليته بلغت 94,5%.

وجاءت نتيجة الاختبارات السريرية واسعة النطاق في نفس نطاق النتائج التي أعلنت عنها الشركتان فايزر وبيونتيك، حيث قالتا الأسبوع الماضي إن فعالية لقاحهما ضد فيروس كورونا تبلغ 90%.