اليابان تدرس إلغاء احتفال الإمبراطور برأس السنة الجديدة لأول مرة منذ 1990 بسبب كورونا

يدرس البلاط الإمبراطوري الياباني تعليق مراسم الاحتفال برأس السنة الجديدة المقررة يوم الثاني من يناير المقبل للإمبراطور ناروهيتو في القصر الإمبراطوري، بسبب مخاوف متزايدة بشأن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفق ما أعلنه مصدر في وكالة البلاط الإمبراطوري.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الاثنين، أنه في حال اتخاذ البلاط الإمبراطوري هذا القرار، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يلغي فيها مراسم احتفال رأس السنة الجديدة منذ عام 1990 عندما كانت البلاد في حداد على وفاة الإمبراطور هيروهيتو، جد الإمبراطور الحالي.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وصل فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 1700 حالة في الأيام الأخيرة.

كما ألغت وكالة البلاط الإمبراطوري خطاب عيد ميلاد الإمبراطور قبل أيام من موعده المقرر بسبب القلق من أن يؤدي الاحتفال العام إلى ارتفاع في الإصابات، لأنه سيجذب حشودا كبيرة إلى أماكن مغلقة.