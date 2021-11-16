قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي مولي فيي، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنها التقت رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك، خلال زيارتها للخرطوم، وبحثت معه سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد، بحسب "رويترز".



وتأتي زيارة مولي، في غداة بدء وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، جولة أفريقية، للمرة الأولى منذ توليه منصبه، في مسعى إلى إعادة تنشيط الدبلوماسية الأمريكية في القارة السمراء، للتصدي لنفوذ روسيا والصين، والتعاطي مع الأحداث في السودان ومالي وغينيا، بحسب مجلة "جون أفريك".



وسلط تقرير نشرته المجلة الضوء على تلك الجولة التي بدأها بلينكين، أمس الاثنين من كينيا، وتستغرق 5 أيام، وتشمل أيضًا نيجيريا والسنغال، حيث يهدف إلى دعم "عمق واتساع العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها الأفارقة".



ووفق التقرير، "ستكون جهود إدارة بايدن لتنشيط الديمقراطية في أفريقيا في قلب هذه الرحلة، على خلفية سياق سياسي تميز بسلسلة من الانقلابات في السودان ومالي وغينيا، واختراقات من قبل روسيا والصين إلى أفريقيا".



وذكر أن "الدول الثلاث التي من المقرر أن يزورها أنطوني بلينكين، من بين 17 دولة تمت دعوتها لحضور قمة الديمقراطية، الشهر المقبل، وفقًا لقائمة ضيوف تم تسريبها".