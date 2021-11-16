كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2021، أن نسبة 11.4% معدل البطالة في الحـضر مقــابل 4.4% في الريف خلال الربع الثالث لعام 2021.

وبلغ معدل البطالة في الحضر 11.4% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 11.2% في الربع الثاني من عام 2021 مقابل 10.9% في الربع المماثل من العام السابق.

فيما بلغ معدل البطالة في الريف إلى 4.4% من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 4.1% في الربع الثاني من عام 2021 مقابل 4.5% في الربع المماثل من العام السابق.

من جانب آخر، بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة 58.4% من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقاً لفئات السن التفصيلية كالآتي:

10.6 لإجمالي الفئة العمرية 15 إلى 19 سنة، حيث بلغت 13.0% للذكور، 6.2% للإناث، مقابل 5.0% في الربع السابق "الذكور 6.3%، والإناث 2.5%.

%29.0 لإجمالي الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة، حيث بلغت 25.8% للذكور، و34.8% للإناث، مقابل 33.1% في الربع السابق الذكور29.9%، والإناث 39.0%.

%18.8 لإجمالي الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة، حيث بلغت 17.2% للذكور، و21.6% للإناث، مقابل 30.3% في الربع السابق الذكور 29.0%، والإناث 32.8%.

%41.6 من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية من 30 إلى 64 سنة، حيث بلغت 44.0% للذكور، و37.5% للإناث، خلال الربع الحالي مقابل 31.7% خلال الربع السابق، حيث بلغت 34.9% للذكور، 25.6% للإناث.