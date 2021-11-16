تموين المنيا: تحرير 45 محضر متنوع لمخابز مدعمة

واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود والمواد البترولية لفرض الرقابة التموينية، وضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع والتأكد من سلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية وتمكنت من ضبط وتحرير 45 مخالفة تموينية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا أن المديرية بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية شنت حملة رقابية وتفتيشية، قامت خلالها بالمرور علي الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومصانع تعبئة الغاز تم خلالها تحرير 45 مخالفة متنوعة.

أضاف وكيل وزارة التموين أن المخالفات جاءت علي النحو التالي: 6 محاضر خبز ناقص الوزن و7 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات و12 محضر عدم وجود لوحة إعلان و14 عدم إعطاء بون صرف و6 عدم نظافة أدوات العجن وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة للتحقيق في المخالفات ومرتكبيها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز البلدية المدعمة، والتأكد من توافر كافة السلع للمواطنين والقضاء علي ظاهرة الاستغلال والغش التجاري وضبط التجار الجشعين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنيا أن المديرية والإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع تكثف من الحملات الرقابية التفتيشية بصفة دورية؛ للاطمئنان علي سلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية على المواطنين وتوافر كافة السلع وعدم استغلال المواطنين من قبل بعض التجار الجشعين معدومي الضمائر وفرض الانضباط التمويني علي الأسواق والأسعار، مؤكدا استمرار المرور الدوري المكثف علي المخابز والأسواق ومحطات المواد البترولية ومصانع تعبئة الغاز فى جميع مراكز المحافظة.