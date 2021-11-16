ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات كورونا في العديد من دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كوفيد-19" عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي أوروبا، سجلت سلطات الصحة البريطانية 214 حالة وفاة، و37 ألفا و243 حالة إصابة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة أكثر من 9 ملايين و600 ألف و369 إصابة، والوفيات 143 ألفا و159 حالة وفاة.



وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7698 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين و873 ألفا و75 إصابة والوفيات إلى 132 ألفًا و893 حالة وفاة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.



وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 1693 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و110 آلاف و155 إصابة، كما سجلت 9 وفيات خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و274 حالة وفاة، وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز.



وفي إسبانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3557 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و56 ألفا و954 حالة، كما سجلت 23 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 87 ألفا و716 حالة.



وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 8129 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 847 ألفًا و188 إصابة.. وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 16 ألفًا و923 حالة عقب تسجيل 80 وفاة جديدة على مدار أمس.



وفي جارتها قبرص، سجّلت السلطات الصحية 354 إصابة خلال اليوم الأخير، دون تسجيل وفيات مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 588 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 127 ألفا و38 إصابة.



وأعلنت السلطات الصحية في بولندا اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 ألفا و590 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد بالإضافة إلى 282 حالة وفاة.



وذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية أن عدد المرضى في المستشفيات حاليا يبلغ حوالي 15 ألف شخص فيما يوجد أكثر من 449 ألفا آخرين في العزل المنزلي.



وكان وزير الصحة البولندي آدم زيلنسكي حذر سابقا من أن الموجة الرابعة من تفشي الفيروس في البلاد ستبلغ ذروتها نهاية الشهر الجاري أو بداية ديسمبر المقبل إذ قد يصل عدد الحالات المسجلة يوميا إلى أربعين ألف حالة.



وفي صربيا، رصدت وزارة الصحة 55 حالة وفاة، و3 آلاف و773 إصابة جديدة، لتصل حصيلة الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة هناك منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و896 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات مليونا و218 ألفا و423 إصابة.



وأبلغ المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة عن 35 حالة وفاة، و20 ألفا و252 إصابة بفيروس "كورونا"، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها نذرلاند منذ ظهور الوباء.. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة هناك منذ بداية الأزمة إلى 18 ألفا و785 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات مليونين و334 ألفا و556 إصابة.



وفي آسيا، أعلنت سلطات الصحة في اليابان اليوم الثلاثاء، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالإضافة إلى أربع حالات وفاة.. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الإنجليزية أن العاصمة طوكيو سجلت 15 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة في البلاد 82 حالة إصابة. يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء تخطى مليونا و726 ألف إصابة فيما تخطى إجمالي الوفيات 18 ألف حالة وفاة.



أما في بيلاروسيا، فقد رصدت وزارة الصحة 14 حالة وفاة، وألفا و754 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات المسجلة في البلاد إلى 4 آلاف و875 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 631 ألفا و25 إصابة.



وأعلنت السلطات الصحية في أذربيجان تسجيل 31 حالة وفاة، وألفين و5 إصابات جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و502 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 563 ألفا و940 إصابة.



كما سجلت سلطات الصحة البنجالية حالتيّ وفاة، و213 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في بنجلادش إلى 27 ألفا و928 حالة، وإجمالي الإصابات إلى مليون و572 ألفا و948 إصابة.



وأبلغت وزارة الصحة في إندونيسيا عن 15 حالة وفاة، و347 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 143 ألفا و685 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي إلى 4 ملايين و251 ألفا و423 إصابة.



وفي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 84 ألفا و863 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47 مليونا و185 ألفا و246 حالة، كما تم تسجيل 1129 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 763 ألفا و178 حالة.



وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2873 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و759 ألفا و435 حالة، كما سجلت 25 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و419 حالة.



فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل وفاة 253 شخصا وإصابة 10 آلاف و670 آخرين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 611 ألفا و346 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 21 مليونا و960 ألفا و766 إصابة.



وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2707 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و827 ألفا و596 حالة، كما سجلت 192 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 289 ألفا و811 حالة.



وعلى الصعيد الإفريقي، سجل المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا 15 حالة وفاة و273 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلد الأكثر تضررا من الفيروس في القارة إلى 89 ألفا و504 حالات، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات مليونين و926 ألفا و348 إصابة.



وسجّلت وزارة الصحة الكينية 3 وفيات و75 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة في البلاد إلى 5 آلاف و322 حالة، وحصيلة الإصابات المؤكدة المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 254 ألفا و384 إصابة.