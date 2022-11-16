أردوغان: أحترم بيان روسيا بشأن الصاروخ الذي سقط في بولندا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المزاعم التي تفيد بأن الصاروخ الذي سقط في بولندا تم إطلاقه من روسيا، والتي تأتي على الرغم من نفي موسكو ذلك، يعد بمثابة عمل "استفزازي" يجب تجنبه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الأربعاء، عن أردوغان قوله أثناء مشاركته في قمة مجموعة العشرين: "أحترم البيان الصادر عن روسيا. إنه يعنينا قول روسيا (ليس لنا علاقة بذلك)".

وأضاف أردوغان أن الرئيس الامريكي، جو بايدن، قال أيضا إنه من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد تم إطلاقه من روسيا.

وقال بايدن لزعماء العالم خلال اجتماع اليوم الأربعاء، في إندونيسيا، إن ثمة مؤشرات على أن الصاروخ الذي أصاب قرية في شرق بولندا أمس الثلاثاء، كان صاروخا مضادا للطائرات أطلق من أوكرانيا.

وقال للصحفيين إن المعلومات الأولية تظهر أنه "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ قد أطلق من الأراضي الروسية.

وأكدت وارسو في وقت سابق أن الصاروخ روسي الصنع، لكنها قالت إنه لا يزال من غير الواضح من أطلقه.