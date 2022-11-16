الدوما الروسى: نتوقع أن تكون القوات الأوكرانية متورطة في الانفجار شرق بولندا

صرح نائب مجلس الدوما ميخائيل شيريميت، بأن القوات الأوكرانية قد تكون متورطة في الانفجار الذي وقع شرق بولندا، للاستفادة من الاستفزازات لاستدراج دول الناتو إلى مواجهة روسيا.

وقال شيريميت: "تمتلك روسيا أسلحة فائقة الدقة ويتم استبعاد أي استهداف لأراضي بولندا. أعتقد أننا نتعامل مع استفزاز رخيص تخطط له القوات الأوكرانية، والغرض منه هو جر دول الناتو رسميا إلى النزاع في أوكرانيا"، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف أنه يمكن تنفيذ الهجوم بصواريخ سوفيتية لا تزال في الخدمة مع القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وكالة "أسوشيتد برس"الأمريكية، إن مسؤولا كبيرا في الاستخبارات الأمريكية، أكد تقارير صحفية عن سقوط صواريخ روسية في بولندا، ما أدى إلى مقتل شخصين.

ونفت وزارة الدفاع الروسية ، الثلاثاء ، تقارير عن قصف روسي على الأراضي البولندية ، ووصفتها بأنها "استفزاز متعمد يهدف إلى تصعيد الموقف"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت في بيان: "لم يتم شن ضربات على أهداف بالقرب من حدود الدولة الأوكرانية البولندية بوسائل التدمير الروسية".

وكانت روسيا أمطرت مدنا في أنحاء أوكرانيا بالصواريخ، الثلاثاء، فيما وصفته السلطات الأوكرانية بأنه أعنف موجة ضربات صاروخية في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من تسعة أشهر.