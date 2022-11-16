إندونيسيا تقترح إنشاء منظمة لمنتجي النيكل على غرار أوبك

تقترح إندونيسيا التي يوجد بها ربع الاحتياطي العالمي من النيكل، إنشاء منظمة لمنتجي النيكل، على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)؛ للمساعدة في تنسيق شؤون إمدادات المعدن الذي يستخدم في صناعة البطاريات.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، بأن وزير الاستثمار الاندونيسي، بهليل لهاداليا، كشف عن فكرة إنشاء المنظمة "الشبيهة بمنظمة أوبك"، في اجتماع مع وزيرة التجارة الدولية الكندية، ماري إنج، على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي أمس الثلاثاء، بحسب ما ورد في بيان.

وقال لهاداليا، إن وجود تحالف للدول الغنية بالمعادن، سيساعد في توحيد السياسات الحكومية ودفع تنمية الصناعة التحويلية.

جدير بالذكر أن إندونيسيا أنتجت مليون طن من النيكل في العام الماضي، بينما أنتجت كندا 130 ألف طن في عام 2021، وفقا لما أوردته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.