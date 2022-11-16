قمة العشرين تتبنى إعلانا ختاميا يدين الحرب الأوكرانية

تبنت مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في العالم إعلانا مشتركا لقمتها، اليوم الأربعاء، تدين فيه معظم الدول الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

ورغم الاختلافات الكبيرة، تبنت جميع الدول الأعضاء في المجموعة البيان، بما فيهم روسيا، حسبما أكد العديد من المشاركين في القمة، اليوم الأربعاء، وهو اليوم الأخير في القمة المنعقدة في منتجع جزيرة بالي بإندونيسيا.

وبحسب البيان الختامي الذي اطلعت علي نسخة منه (د.ب.أ) "أدانت مظم دول المجموعة بشدة الحرب في أوكرانيا"، رغم مقاومة روسية في بادئ الأمر لهذه الإشارة. وتم تضمين موقف روسيا أيضا في البيان.

ويصف نص البيان الختامي الهجوم الروسي على جارتها بأنه حرب، وليس "عملية عسكرية خاصة" مثلما أراد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

والدول الممثلة في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة على مدار يومين، هي: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والولايات المتحدة، فضلا عن الاتحاد الأوروبي.

ومثل روسيا في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف، الذي غادرها بالفعل، أمس الثلاثاء، قبل ساعات من تبني البيان الختامي.