الهلال الأحمر الفلسطيني: 10 آلاف شخص محاصرون بمجمع الشفاء

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك 10 آلاف شخص محاصرون بمجمع الشفاء، قائلة إنهم بحاجة لتدخل عاجل من أجل إنقاذهم.

ونقلت وكالة «صفا» الفلسطينية للأنباء، صباح الخميس، عن الجمعية قولها: «نحو 10 آلاف شخص محاصرون بمجمع الشفاء ويحتاجون تدخلاً عاجلاً لإنقاذهم».

وقال المدير العام لمستشفيات غزة محمد زقوت، إن مصر أبدت استعداداها لاستقبال الأطفال الخدج المحاصرين بمجمع الشفاء، موضحًا أن الجانب المصري أكد هذا الموقف حتى قبل اقتحام قوات الاحتلال للمجمع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة «الجزيرة»، صباح الخميس، أن وزارة الصحة في غزة مستعدة لنقل هؤلاء الأطفال إلى معبر رفح، ولكن بعد التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونوه أن «سيارات وزارة الصحة تُستهدف بشكل مباشر»، مضيفًا: «طالبنا بدخول سيارات الصليب الأحمر، والدفع بقافلة قوامها 20 سيارة تتوجه من المنطقة الوسطى والجنوب إلى المجمع، ثم يتم إجلاء الأطفال عبر معبر رفح لضمان حياتهم ومعالجتهم في مصر».

وناشد نقل المصابين الموجودين بمجمع الشفاء في أقرب وقت ممكن؛ لتلقي العلاج اللازم، موضحًا أن «الخيار الأفضل لخدمة المرضى هو سفرهم عبر معبر رفح؛ لعدم وجود طاقة استيعابية في باقي مستشفيات القطاع».

ولفت إلى أن الاتصالات جارية مع منظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مؤكدًا أن المنظمات الأممية تعمل جاهدة لإخراج كل الجرحى والمرضى من مجمع الشفاء.

وصرح بأن آخر تواصل مع الموجودين في مجمع الشفاء كان منتصف الليلة، قائلًا إنهم فقدوا الاتصالات معهم الآن؛ لأن الهواتف خارج الخدمة والتغطية.

واستطرد: «لا نعلم إذا ما اقتحم الاحتلال الطوابق العليا أم لا، فقواته حطمت جهاز الرنين المغناطيسي الوحيد في المستشفى، كما اعتقلت اثنين من مسئولي، نحن نخشى على حياة الأطقم الطبية التي لم تغادر المكان طوال فترة الحرب».