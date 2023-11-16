فوربس: أوكرانيا تنتج مسيرات تشبه شاهد الإيرانية

نقلت مجلة "فوربس"، عن وزير الصناعات الإستراتيجية في أوكرانيا أولكسندر كاميشين، أن الشركات الأوكرانية تنتج شهريا عشرات الطائرات دون طيار التي تشبه المسيرات الإيرانية طراز "شاهد".

وقال كاميشين، إن العديد من منتجي الطائرات المسيرة يتعاونون مع أحد مصانع الدفاع الحكومية في تصنيعها، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت مجموعة الدفاع الحكومية "أوكروبورونبروم"، في وقت سابق الشهر الجاري، إنه يتم تصنيع نظائر المسيرات "شاهد" وغيرها من الطرز الأكثر قوة في أوكرانيا، بما في ذلك من قبل منتجين من القطاع الخاص.