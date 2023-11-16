سفيرة ألمانيا لدى الأمم المتحدة: برلين أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في غزة

صرحت السفيرة الألمانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كاتارينا شتاش، اليوم الخميس، بأن بلادها هي أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ووصفت الوضع في القطاع الساحلي بأنه مأساوي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها شتاش في إطار مناقشة مع فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في جنيف.

وكان تورك، وصف الأوضاع في قطاع غزة خلال هذه المناقشة، بالمأساوية.

وركزت شتاش، في كلمتها على حقوق إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي، وقالت مكررة موقف الحكومة الألمانية: "نقف متضامنين إلى جانب إسرائيل، ونعم إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس".

وطالبت شتاش بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة ودعت الحركة إلى عدم استغلال هؤلاء الأشخاص كدروع بشرية، وقالت إن بلادها تعمل من أجل تحقيق حل الدولتين الذي يمكن من خلاله أن تتواجد إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام.

جدير بالذكر أن العديد من الدول اتهمت إسرائيل خلال المناقشة بارتكاب جرائم حرب بسبب الدمار الهائل في قطاع غزة، ورفض وصول المساعدات إلى القطاع وارتفاع عدد الضحايا بين سكان القطاع، وهي الاتهامات التي نفتها السفيرة الإسرائيلية التي قالت: "إذا كان الإرهابيون يديرون العمليات من مدارس ومستشفيات ومنازل فيتعين مهاجمة هذه الأماكن، إسرائيل تقوم بكل ما في وسعها من أجل تجنب سقوط ضحايا مدنيين"، على حد تعبيرها.