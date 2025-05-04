علقت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية على تطور الأوضاع في غزة منذ استئناف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقالت خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، إن الشهرين الأخيرين كانا الأسوأ على الإطلاق، بسبب الحصار المفروض على القطاع الذي جعل من الصعب للغاية توفير الرعاية الصحية الأساسية.

ولفتت إلى أن هذا يتناقض مع الحق الأساسي للإنسان في الحصول على الرعاية الصحية، وهو حق تم إنكاره بسبب الحصار المستمر على الإمدادات الطبية.

وفيما يتعلق بالفئات الأكثر احتياجًا، أشارت هاريس إلى أن الأطفال هم من بين الفئات الأكثر تضررًا، خاصة الأطفال المصابين بالسرطان الذين لا يستطيعون الحصول على العلاج المناسب.

وأكدت أنَّ سوء التغذية الحاد يعرض حياة الأطفال للخطر، حيث أنهم بحاجة ماسة إلى الطعام والمياه والدواء للبقاء على قيد الحياة.

وتابعت: «إذا لم يحصل الأطفال المصابون بسوء التغذية على العناية اللازمة، فإنهم يكونون على حافة الموت، وكذلك الوضع بالنسبة للنساء الحوامل، حيث نفتقر إلى الاحتياجات الطبية الأساسية لضمان ولادة آمنة في بيئة صحية، ويعاني الأطفال حديثو الولادة من نقص في الرعاية الأولية».

ووجهت نداء عاجل للمجتمع الدولي، داعيةً إلى تحرك عاجل لإيصال الإمدادات الطبية والغذائية إلى القطاع المحاصر، لتخفيف معاناة السكان، وخاصة الأطفال والنساء.