شركة الاتصالات الفلسطينية: انقطاع كامل في الخدمات بقطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، انقطاع كامل في خدمات الاتصالات، في قطاع غزة.



وكتبت الشركة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل في خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في قطاع غزة، وذلك بعد منع إدخال الوقود ونفاد كل مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل عناصر الشبكة الرئيسية".



ومنذ 41 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11500 شهيد، بينهم 4710 أطفال، وبلغ عدد المصابين منذ بدء العدوان 29800، وأكثر من 70% منهم من النساء والأطفال، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء أمس الأربعاء.