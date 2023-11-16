صحة غزة: الجيش الإسرائيلي دمّر أقساما طبية في هجومه على مستشفى الشفاء

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن مجمع الشفاء ومستشفيات غزة مؤسسات إنسانية، مشددًا على أهمية عدم السماح باستخدامها مسرحا لعمليات عسكرية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الخميس، نوه «القدرة» أن «الرواية الإسرائيلية بوجود أسلحة بمجمع الشفاء كاذبة ولا تنطلي على أحد».

وحذر من أن «الوضع خطير جداً بمجمع الشفاء»، مناشدًا «التدخل العاجل لإنقاذ الموجودين بالمجمع، فالطواقم الطبية والمرضى والنازحين يكافحون الموت، بسبب عدم توفر أي شيء من أساسيات الحياة».

وأكمل: «لا يوجد أي مياه أو غذاء في مجمع الشفاء الذي يضم 650 مريضا ونحو 7 آلاف من النازحين، ولا يوجد غذاء ولا ماء ولا حليب للأطفال في مجمع الشفاء، وهناك عمليات حفر وتفتيش تقوم بها قوات الاحتلال في مجمع الشفاء».

ولفت إلى أن «قوات الاحتلال دمرت جميع السيارات في مجمع الشفاء، وترفض خروج الكوادر الطبية أو المرضى»، منوهًا أن «قوات الاحتلال أخذت جثامين بعض الشهداء من ساحة المجمع».

واتخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 5 آلاف من المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، من أطباء وممرضين وعاملين ومرضى ونازحين، كرهائن داخل المستشفى عقب تجديد اقتحامه من قبل مئات جنود الاحتلال اليوم الخميس.

ووجه العاملون في المستشفى نداء للصليب الأحمر والمنظمات الدولية لحمايتهم والمتواجدين بالمستشفى من نازحين ومرضى، خاصة أنه لا يوجد في المستشفى لا مياه ولا كهرباء ولا طعام، كما تقوم قوات الاحتلال بإطلاق النار على أي شخص يتحرك داخل المستشفى، حيث أطلقت النار على طفل (12 عاما) وأصابته في قدمه برصاصتين لأنه تنقل من قسم لآخر.

وأكد مراسل «وفا» أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر المستشفى بالدبابات والجرافات لليوم الثامن، في الوقت الذي اقتحم فيه جيش الاحتلال المستشفى، واتخذ نحو 5 آلاف كرهائن داخل المستشفى.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال دمرت أجهزة طبية، مثل الأشعة المقطعة والرنين وغيرها من الأجهزة، كما هدمت جرافات الاحتلال أسوار المستشفى الشمالية والجنوبية، ومطبخ المستشفى، ومركبات العاملين والمواطنين، كما جرفت جميع الطرق حول المستشفى على مسافة كيلومتر، ومنها شارع الوحدة، حيث دمرت المنازل والمحال تجارية، والصيدليات ومحطة وقود.

ومجمع الشفاء الطبي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة، تأسس عام 1946، في عهد الانتداب البريطاني في مدينة غزة، وكان في شكله الأولي أكشاكا صغيرة تقدم خدمات الرعاية الطبية إلى المرضى، وتطور مع الوقت فأصبح أكبر مجمع طبي في القطاع، ويعمل فيه 25% من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة كله.

ويضم المجمع، ثلاثة مستشفيات متخصصة، وهي: مستشفى الجراحة، ومستشفى الأمراض الباطنية، ومستشفى النساء والتوليد، مع قسم حضانة للأطفال الخدج، إضافة إلى قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط، ويحتوي على 500-700 سرير.