بايدن يبدي تفاؤلا معتدلا بإمكان توصل إسرائيل وحماس لاتفاق حول إطلاق سراح رهائن

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء "تفاؤلا معتدلا" بإمكان توصل إسرائيل وحماس لاتفاق حول إطلاق سراح قسم من الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة استغرقت أربع ساعات مع نظيره الصيني شي جين بينغ في وودسايد بولاية كاليفورنيا، ردا على سؤال عن مدى قرب التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن "لا أريد أن أستبق الأمور لأنّني لا أعرف ما الذي حدث في الساعات الأربع الماضية، لكن كان لدينا تعاون كبير من جانب القطريين".

وأكد بايدن، أنه طلب من إسرائيل أن تكون "حذرة للغاية" في عمليتها العسكرية في مستشفى الشفاء في القطاع.

يذكر أن هذه هي أول زيارة لشي جين بينغ إلى الولايات المتحدة منذ 6 سنوات. ويشارك الرئيس الصيني خلال زيارته لمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وعقد اللقاء الأخير بين بايدن وشي جين بينغ في نوفمبر العام الماضي في جزيرة بالي الإندونيسية.