مفوض أممي: تفشي الأمراض والجوع في غزة أمر حتمي

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن تفشي الأمراض والجوع يبدو "حتميا" في غزة بعد الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع على القطاع المكتظ بالسكان.

وأضاف تورك في إحاطة غير رسمية للدول في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعد زيارة للشرق الأوسط أن نفاد الوقود سيكون له عواقب "كارثية" في جميع أنحاء غزة إذ سيؤدي إلى انهيار أنظمة الصرف الصحي والرعاية الصحية وإنهاء المساعدات الإنسانية الشحيحة التي يتم تقديمها.

وأردف قائلا "يبدو أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع أمر حتمي"، وفقا لوكالة رويترز.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من "اتجاهات مقلقة" فيما يتعلق بتفشي الأمراض في غزة قائلة إنه كان هناك عدد كبير بشكل غير عادي من حالات الإصابة بأمراض الإسهال في القطاع حيث تسبب القصف الجوي والعمليات البرية في تعطيل النظام الصحي وفي الحيلولة دون إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة، كما أدى إلى تكدس الناس في ملاجئ.

كما عبر تورك، الذي وصف القصف الإسرائيلي بأنه "كثيف بدرجة نادرة هذا القرن"، عن قلقه من العنف المتزايد والتمييز ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال "من وجهة نظري، ينشئ ذلك حالة متفجرة محتملة،وأريد أن أكون واضحا: تجاوزنا كثيرا مستوى الإنذار المبكر".

وتابع "أدق أعلى جرس إنذار ممكن بخصوص الضفة الغربية المحتلة".