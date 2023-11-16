 إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على شمال إسرائيل وسقوط جرحى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على شمال إسرائيل وسقوط جرحى

وكالات
نشر في: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 11:48 ص | آخر تحديث: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 11:48 ص

أفادت فضائية «الحدث العربية»، صباح اليوم الخميس، بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على شمال إسرائيل وسقوط جرحى، وذلك في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن سلاح الجو شن غارات استباقية على مواقع في جنوب لبنان.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن «الطائرات الإسرائيلية تهاجم أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان».

من جانبها ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن «الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منطقة الناقورة والحامول واللبونة، وأطلق صاروخين باتجاه المنطقة».

كما أشارت الوكالة إلى أن «الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مرتين على منطقة عيتا الشعب، وأطلق صاروخين باتجاه المنطقة».

ومع استمرار التصعيد العسكري واتساع رقعة الاشتباك جنوبي لبنان، نزح أكثر من 22 ألفاً إلى خارج القرى الحدودية، بعضهم لجأ إلى أقاربهم، في حين تقيم مئات العائلات في مراكز إيواء تم إعدادها سريعا.


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