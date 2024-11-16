احتجاز رهائن في مطعم بضواحي باريس والشرطة تحاصر المكان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت قناة «BFMTV» الفرنسية بأن صاحب مطعم احتجز رهائن في مطعمه بمدينة إيسي ليه مولينو الفرنسية بالقرب من العاصمة باريس، اليوم السبت.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، تتواجد الشرطة بكثافة في محيط الحادث بشارع إرنست رينان، على بعد عشرات الأمتار من طريق باريس الدائري.

وأشارت إلى أن الشرطة بدأت تطويق المكان أمنيًا، وإغلاق الشوارع المؤدية إليه.

وبحسب جريدة «لو باريسيان» لم يُعرف حتى الآن عدد الأشخاص الموجودين داخل المكان، وما إذا كان الشخص الذي احتجزهم مسلحًا.

من جهتها، أشارت قيادة شرطة باريس إلى أن هناك تدخلا جاريا، مناشدة المواطنين مساعدة قوات الأمن والطوارئ على القيام بمهامها.