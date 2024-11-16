قال فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إننا نستهدف وصول صادرات القطاع بنهاية العام الحالي إلى 2.9 مليار دولار، موضحا أن بلغت قيمة الصادرات حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 2.4 مليار دولار، بحسب بيان اليوم.

وبشأن مستهدفات العام المقبل، كشف مرزوق، أن المجلس يستهدف نسبة نمو سنوي لا تقل عن 20% إلى مستويات 3.3 مليارات دولار بنهاية 2025، مشيرا إلى أن هناك تواصلا دائما مع الحكومة المصرية من أجل التعامل مع التحديات التي تواجه القطاعات التصديرية.

وأكد أن النسخة الحالية من معرض Destination Africa 2024 تعتبر فرصة ملائمة لترويج ما توصلت إليه الصناعة الوطنية للملابس الجاهزة والغزل والنسيج من تطور كبير على مدار السنوات الماضية، من حيث جودة المنتجات في إطار المساعي المصرية للتحول إلى مركز لتصدير منتجات كاملة الصنع للعالم.

وأضاف أن "ديستنيشن" هو المعرض الوحيد في مصر المُتخصص في لقاءات العمل الثنائية بغرض التصدير B2B؛ مما يخلق فرصًا للمصدرين المصريين.

وأشار مرزوق، إلى أن المعرض يمثل فرصة لزيادة صادرات القطاعات المشاركة في النسخة الثامنة من المعرض، مؤكدا أن Destination Africa يساهم في خلق التكامل الصناعي بين الشركات والمصانع المصرية ونظيرتها العربية والعالمية المشاركة في المعرض، حيث تشهد النسخة الحالية مشاركة أكثر من 220 مشتريا دوليا.

وكشف رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات النقاشية لعرض الاستدامة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وجهود المجلس التصديري للملابس في تطبيق معايير الاستدامة و الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والخضراء، ومقترحات تطوير خطوط الإنتاج وتطوير زراعة القطن طويل التيلة واستخدام الطرق الحديثة في الري، والحصاد الآلي له بهدف العمل على تحسين جودة الصادرات.