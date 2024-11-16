هنأ المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، المصريين بعودة افتتاح شركة النصر للسيارات، قائلا: «مبروك علينا كلنا ومبروك لمصر عودة شركة النصر للسيارات إحدى قلاع الصناعة المصرية، النصر ليست مجرد مصنع؛ بل كانت مصر كلها تعتمد عليها في كل منتجاتها من السيارات الملاكي، والاتوبيسات، والنقل».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن عودة الشركة تأتي على ثلاث مراحل، مشددا أنها «العودة ليست مجرد بالونة؛ ولكن وفق استراتيجية واضحة لتحقيق الاستدامة».

وأشار إلى أن الشركة تنتج ثلاثة أنواع من المركبات، على رأسها اليوم حافلة تتسع لـ 60 راكبا بنسبة تصنيع محلي تبلغ 50%، وذلك بعد الحصول على رخصة إحدى أفضل 5 شركات عالمية رائدة لنقل التكنولوجيا.

وأشار إلى مشاركة 12 شركة من القطاع الخاص المصري في الصناعات المغذية للسيارات، متابعا: «الاتوبيس يحمل علامة شركة النصر، التي تربى عليها جيلنا والتي نفتخر بها، ويضاهي أعلى المستويات العالمية».

ونوه بأن مساحة المصنع الذي أعيد افتتاحه اليوم تبلغ 40 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن مساحة شركة النصر للسيارات تصل إلى 900 ألف متر مربع، وتضم 9 مصانع ستساهم في نهضة صناعة السيارات، وتعميق المنتج المحلي، مع وجود خطة للتصدير.