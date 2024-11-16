الزمالك يهزم الشمس في دوري رجال الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الشمس بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على الصالة المغطاة بالنادي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 18

25 - 19

25 - 16

وشهدت المباراة تواجد هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ورامي نصوحي عضو المجلس، من أجل دعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق من نظيره بتروجت، يوم السبت المقبل، على صالة النادي، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق، "بتروجت وهليوبوليس والشمس والمقاولون العرب واتحاد الشرطة".

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، ووليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، كريم طارق عدلي مخططاً للأحمال، عبد الرحمن غانم أخصائياً للتأهيل، أحمد شعلان مديراً إدارياً، محمد الخشن إدارياً، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات".