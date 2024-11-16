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رئيس الوزراء: شركة النصر للسيارات كنز لا ينبغي التفريط فيه

هديل هلال
نشر في: السبت 16 نوفمبر 2024 - 11:02 ص | آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 11:02 ص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «شركة النصر لصناعة السيارات واحدة من قلاع مصر الصناعية الوطنية».

وأضاف خلال كلمة ضمن احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، صباح السبت، أن العديد من المصريين كانوا يحلمون بعودة تلك القلعة الصناعية إلى الحياة.

وأشار إلى أن «الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية إحياء تلك القلعة»، مؤكدًا أن المحاولات الحكومية في هذا الصدد كانت «جادة وحثيثة».

ووصف شركة النصر بأنها «كنز لا ينبغي التفريط فيه»، لما تمتلكه من بنية أساسية ومقومات وقوى بشرية.

وذكر أن الحكومة كانت حريصة على ضمان منظومة تشغيل كفء للشركة، مبنية على الطلب والاحتياج الحقيقي، حتى لا تصبح المؤسسة مهددة بالتوقف مرة أخرى والانهيار.

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