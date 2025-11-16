سفن صينية تدخل مياه يابانية متنازع عليها في ظل توتر العلاقات

أبحرت 4 سفن صينية مسلحة تابعة لقوات خفر السواحل الصينية، في المياه المتنازع عليها التي تسيطر عليها اليابان اليوم الأحد، في ظل الخلاف الدبلوماسي الذي نجم عن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن تايوان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن خفر السواحل اليابانية القول إن 4 سفن أبحرت حول جزر سينكاكو أمس السبت، قبل أن تدخل المياه اليابانية اليوم الأحد وتغادر.

وقالت قوات خفر السواحل الصينية، في بيان، إنها نفذت "دورية لإنفاذ الحقوق" في المياه، مضيفة أنها كانت عملية قانونية.

ويشار إلى أن كل من الدولتين تزعم أحقيتها في ملكية الجزر غير المأهولة التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، وتطلق عليها اليابان سينكاكو وتطلق عليها بكين دياويو.

وتصاعدت حدة التوترات بين الدولتين منذ أن صرحت تاكايشي الأسبوع الماضي، بأنه إذا تم استخدام القوة العسكرية في أي صراع بشأن تايوان، فإن ذلك سيمثل "وضعا مهددا للبقاء"- وهو التوصيف الذي يوفر مبررا قانونيا لتدخل اليابان في الصراع.