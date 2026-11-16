سفيرة الاتحاد الأوروبي تواصل جولتها الميدانية بمعالم مركز الداخلة لليوم الثالث على التوالي

أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، استمرار الجولة الميدانية للسفيرة أنجيلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بمركز الداخلة لليوم الثالث على التوالي، ضمن فعاليات جولة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمراكز، وفي إطار جهود التعريف بالمقومات الحضارية والتراثية للمحافظة.

وأوضحت المحافظ أن السفيرة استهلت جولتها بزيارة ساحة الفنون بقرية القصر الإسلامية، حيث تابعت ورش العمل الفنية المخصصة للأطفال، والعرض الارتجالي للفنون الشعبية، في أجواء عكست ثراء الموروث الثقافي الواحاتي.

واستمعت السفيرة إلى شرح تفصيلي حول نشأة قرية القصر وتطورها التاريخي وتخطيطها العمراني، تمهيدًا لبحث سبل التعاون المقترحة لدعم الحفاظ على هذا الإرث الحضاري والتاريخي المهم.

كما شملت الجولة زيارة مقابر المزوقة الأثرية، التي ترجع إلى العصر الروماني، وتكشف جانبًا من المعتقدات والممارسات الجنائزية في الواحات خلال تلك الحقبة.

وأعربت السفيرة عن سعادتها بحفاوة الاستقبال، مشيدة بما تمتلكه واحة الداخلة من تنوع وتكامل استثنائي في مقوماتها الطبيعية والحضارية والتراثية.