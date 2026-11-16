قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التقلبات المناخية طبيعية في فصل الخريف، وخاصة خلال النصف الثاني منه.

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الاثنين، أن الإصابة بنزلات البرد أمر معتاد خلال هذه الفترة نظرًا للتقلبات الجوية، لافتة إلى أن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يتجاوز 10 درجات مئوية.

ونوهت إلى أن درجة الحرارة العظمى خلال الأسبوع الجاري ضمن المعدلات، وتتراوح بين 26 و27 درجة مئوية، فيما تتراوح الصغرى بين 16 و17 درجة.

وأشارت إلى سيطرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق منذ يومين، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى 100 متر في بعض المناطق، ومنها مطار القاهرة الجوي، ما أدى إلى تحويل بعض الرحلات إلى مطار شرم الشيخ.

واستكملت أن بعض الطرق أُغلقت بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ومنها الطريق الإقليمي، وطريق الإسكندرية الزراعي والصحراوي، ناصحة بتوخي الحذر وتجنب القيادة عند انخفاض مستوى الرؤية.

وأكدت استقرار الأحوال الجوية المصحوبة بتكوّن الشبورة المائية والضباب لمدة أسبوع على الأقل، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي، مشيرة إلى أن الطقس يكون مائلًا للحرارة نهارًا وباردًا ليلً، لافتة إلى أن فصل الشتاء يبدأ رسميًّا في 23 ديسمبر المقبل، موضحة أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض بعد أسبوعين.

وسبق أن نبهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة، اعتبارًا من الساعة الثالثة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، خلال الفترة من الأربعاء حتى الأحد المقبلين، على مناطق من شمال البلاد، تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًّا معتدلًا مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًّا على جنوب الصعيد، بينما يميل إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، كما توقعت نشاطًا متقطعًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب وشمال سيناء.