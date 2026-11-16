متحدث الصحة: مبادرة عيون أطفالنا استثمار مباشر في مستقبلهم التعليمي وتستهدف كل مدارس الجمهورية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا» تُعتبر استثمارًا مباشرًا في صحة الأطفال ومستقبلهم التعليمي.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، أن «الطفل الذي لا يرى السبورة بوضوح سيواجه مشكلة في التحصيل والتركيز»، مشيرًا إلى أن 80% مما يتعلمه الأطفال يُكتسب عبر حاسة البصر.

ونوه إلى أن 80% من حالات ضعف الإبصار لدى الأطفال يمكن الوقاية منها أو علاجها حال اكتشافها في الوقت المناسب، موضحًا أن المبادرة تستهدف فحص الأطفال بالمدارس والكشف المبكر عن مشكلات الإبصار، وتشخيصها، وتوفير العلاجات اللازمة، سواء كانت دوائية أو تدخلات جراحية أو توفير النظارات الطبية، مجانًا ودون تحميل الأسر أعباء مالية إضافية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف جميع المدارس على مستوى الجمهورية، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أزهرية، بواقع 13 ألف مدرسة، وذلك بمشاركة 7 آلاف زائرة صحية، ونحو 250 ألف معلم يُستهدف توعيتهم للتعامل مع الطلاب.

واستكمل أن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» تُعتبر إحدى المبادرات الرئاسية التي تستهدف الاهتمام بصحة المواطنين، باعتبار أن «الأطفال هم مستقبل مصر».

ولفت إلى أن المبادرات الرئاسية أصبحت جزءًا من الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، وخُصصت لها إدارة وعُيّن لها مساعد للوزير لمبادرات الصحة العامة، مشيرًا إلى أنها «ليست حملات صحية تبدأ وتنتهي، وإنما جزء من الهيكل الوظيفي للوزارة، لها تمويل مباشر من الخزانة العامة للدولة».

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج المبادرة الرئاسية «عيون أطفالنا مستقبلنا»، المعنية بفحص وعلاج مشكلات الإبصار لدى طلاب المدارس الابتدائية، بالتعاون مع أندية الليونز.

وأكد وزير الصحة نجاح المبادرة، منذ إطلاقها في مارس 2025، في فحص 6.6 مليون طالب بـ11 محافظة، وتوفير 29.5 ألف نظارة طبية، وإصدار 27 ألف وصفة طبية، إلى جانب إحالة 1995 حالة لاستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية المتخصصة.

وأشار إلى التوسع في المبادرة لتشمل المناطق الحضرية، بما يسهم في إتاحة خدمات الكشف والعلاج لأعداد أكبر من الطلاب.

من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم أن نحو 2.5 مليون طالب يعانون من مشكلات في الإبصار، قد تؤثر في قدرتهم على التعلم والتحصيل الدراسي دون إدراكهم لطبيعة المشكلة، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر وتوفير العلاج المناسب لضمان تكافؤ الفرص التعليمية.

وشهدت الفعاليات الإعلان عن خطة التوسع المقبلة، التي تستهدف إضافة نحو مليوني طالب من المناطق الحضرية، ليرتفع إجمالي المستهدف إلى 10 ملايين طالب بنهاية عام 2027.