نوارة نجم تستعيد حكايات الأسرة والكتابة في «ما وراء الغلاف» بمكتبة ببليوتك

● أميرة أبو المجد: «دماء على خرائط الشرق» من أجمل الروايات التي قرأتها.. واختصرنا بعض الوصف دون المساس بروح نوارة نجم

استضافت مكتبة ببليوتك بمول أركان في الشيخ زايد الكاتبة نوارة نجم، خلال الأمسية الخامسة من لقاءات «ما وراء الغلاف»، في مناقشة أدارتها منى رضوان، تناولت تجربتها الأدبية وعلاقتها بوالديها، الشاعر أحمد فؤاد نجم والكاتبة صافيناز كاظم، وحضور الذاكرة والتاريخ وقضايا النساء في كتابتها.

وقالت نوارة، إن المقارنة بوالديها تلاحقها رغم اتجاهها إلى الرواية، وهي مجال لم يشتغلا به، مؤكدة أن ممارستهما الإبداع بحرية، دون مواءمات أو مساومات، وصمودهما بموهبتيهما أمام الهجوم والتشكيك، يمنحانها الأمل. وأضافت أنها تعلمت منهما أن اختلاف الأفكار واحتدام النقاش لا يمنعان استمرار المحبة والصداقة.

وكشفت نوارة عن حكاية اسمها المستعار «شوشت مجدي»، موضحة أنها اختارت «شوشت» لمحبتها للفنانة ناهد شريف، بينما استعارت «مجدي» من اسم استخدمه والدها خلال اختبائه. وأضافت أن الاسم منحها مساحة من الحرية بعيدًا عن الصورة السابقة التي كوّنها الناس عنها، رغم معرفة المتابعين بهويتها الحقيقية، وكتبت بجواره مازحة: «مش نوارة».

واستعادت تجربتها في كتابة «وأنت السبب يا با»، الصادر عن دار الكرمة، موضحة أن الإعلامي إبراهيم عيسى شجعها على الكتابة عن والدها، وأنها بدأت دون خطة، لتجد الإجابات تتشكل خلال استعادة ذكرياتها وأسئلتها وغضبها، قائلة: «أنا باكتب والصفحة بترد عليا». وأشارت إلى أن الكتابة أتاحت لها النظر إلى الطفلة التي كانتها بعين مختلفة.

وعن رواية «لقد تم حظرك»، الصادرة عن دار الشروق، أوضحت أن فكرتها بدأت أثناء تقديم بلاغ بمباحث الإنترنت حين شاهدت نساءً من خلفيات متنوعة يتبادلن الحكايات. وأكدت رفضها اشتراط صورة أخلاقية مثالية للمجني عليها للاعتراف بحقها، مشيرة إلى استخدامها تعدد الأصوات وتيار الوعي والفانتازيا للتعبير عن حكايات النساء وتعقيد شخصياتهن.

وتطرقت إلى رواياتها الأحدث "دماء على خرائط الشرق، الصادرة عن دار الشروق. ورحلة بحثها في تاريخ عائلة والدتها، وتتبع الأسماء والمخطوطات والرسائل، مؤكدة أن الرحلة كشفت لها حكايات البسطاء الذين صنعوا الحضارة دون أن يحتفظ التاريخ بأسمائهم، ودفعتها إلى مساءلة فكرة «النقاء العرقي» في ضوء تنقلات العائلات وتداخل جذورها.

واستعادت مكانة الشيخ إمام في حياتها، واصفة إياه بأنه «نصف قلبي»، ومؤكدة مشاركته في تربيتها وقدرته على التعبير عن كلمات والدها. كما تحدثت عن ورش الكتابة بوصفها مساحة للتعلم المتبادل، وعن الكتابة باعتبارها موهبة وصنعة.

من جانبها، قالت الناشرة أميرة أبو المجد، مدير النشر والعضو المنتدب لدار الشروق، إن رواية نوارة من أجمل الروايات التي قرأتها، لما تتضمنه من تاريخ للحالة الإنسانية، موضحة أن حجم مخطوطها، البالغ نحو 150 ألف كلمة، يضع الناشر أمام تحديات التكلفة والقدرة الشرائية.

وأضافت «اختصرنا بعض الوصف، لكن ما شيلناش الروح بتاعة الكاتبة».

وأوضحت أن التفاصيل الوصفية اختيار فني مقصود يعكس رؤية نوارة للعالم، وأن الأماكن الأحد عشر في الرواية تؤدي دور الشخصيات، لتأثيرها في سلوك الأبطال ومعتقداتهم، بما يجعل منحها حقها من الوصف ضرورة لفهم البناء الروائي.