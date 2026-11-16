محافظ المنيا يحقق أمنية مسن يبلغ 85 عامًا ويوفر له سماعتين طبيتين

«عم إبراهيم» طلبهما خلال جولة بكفر خزام.. والمحافظ يوجه بسرعة تلبية استغاثته

في لفتة إنسانية تعكس الاهتمام باحتياجات المواطنين، استجاب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لطلب المواطن إبراهيم فرج، البالغ من العمر 85 عامًا، ووجّه بتوفير سماعتين طبيتين له، لمساعدته على استعادة قدرته على السمع والتواصل مع أسرته وأهالي قريته.

بدأت تفاصيل الواقعة خلال الجولة الميدانية التي أجراها محافظ المنيا بقرية كفر خزام التابعة لمركز ديرمواس، خلال شهر أكتوبر الماضي، عندما اقترب منه «عم إبراهيم» وعرض عليه معاناته مع ضعف السمع، مطالبًا بمساعدته في توفير سماعتين طبيتين تعينانه على ممارسة حياته اليومية والتواصل مع المحيطين به.

واستمع المحافظ إلى طلب المواطن المسن، ووعده بتلبيته، موجّهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السماعتين، مع متابعة الطلب حتى تنفيذه، وهو ما تحقق بالفعل، ليحصل «عم إبراهيم» على السماعتين، في استجابة أدخلت الفرحة على قلبه.

وأعرب المواطن المسن، اليوم الاثنين، خلال استلامه السماعتين من المحافظ، عن سعادته وامتنانه لاستجابة المحافظ لطلبه، مؤكدًا تقديره لاهتمامه بظروفه الإنسانية وحرصه على الوفاء بوعده.

ولم تكن السماعتين بالنسبة لـ«عم إبراهيم» مجرد وسيلة طبية، بل نافذة جديدة للتواصل مع أسرته وأحبائه، بعد أن وجد من يستمع إلى شكواه ويحول أمنيته البسيطة إلى واقع.