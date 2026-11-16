● حجم الرواية يضع الناشر أمام تحديات التكلفة والقدرة الشرائية

قالت أميرة أبو المجد، مدير النشر والعضو المنتدب لدار الشروق، إن الوصف في رواية الكاتبة نوارة نجم "دماء على خرائط الشرق" اختيار فني يعكس طريقتها في رؤية العالم واهتمامها بالتفاصيل، مؤكدة أن العمل على الطبعة المنقحة تضمّن اختصار بعض المقاطع دون المساس بروح الكاتبة.

جاء ذلك خلال مداخلتها في الأمسية الخامسة من لقاءات «ما وراء الغلاف»، التي أقيمت في مكتبة ببليوتك بمول أركان في الشيخ زايد، وأدارتها منى رضوان، وناقشت تجربة نوارة نجم ومؤلفاتها.

وأضافت أبو المجد أن الرواية من أجمل الروايات التي قرأتها، وأنها بعدما قرأتها بحكم عملها في النشر، ترغب في العودة إليها قارئةً، لما تتضمنه من تاريخ للحالة الإنسانية والبشرية.

وأوضحت أن حجم المخطوط، الذي بلغ نحو 150 ألف كلمة، يثير بطبيعة الحال مخاوف أي ناشر، في ظل محدودية القدرة الشرائية وما يترتب على الحجم الكبير من ارتفاع تكلفة الكتاب وثمنه، بما قد يصعّب اقتناءه على بعض القراء.

وأشارت إلى أن الرواية نُشرت أولًا كما كتبتها صاحبتها، ثم بدأت مراجعة بعض المقاطع بناءً على طلب نوارة نجم، في مرحلة لاحقة وقبل طباعة الطبعة الثانية، موضحة أنها حين اطلعت على اختيارات الكاتبة للحذف، شاركت بدورها في اقتراح اختصارات أخرى.

وقالت إنها شعرت في البداية بأن بعض التفاصيل الوصفية، مثل أنواع الأقمشة وزخارفها، قد تبعدها عن الأحداث وتدفق السرد، لكنها مع مواصلة القراءة أدركت أن هذا الوصف إضافة مقصودة تعبر عن صاحبة الرواية، وليست خللًا فيها.

وأضافت أن نوارة نجم كاتبة تحب التفاصيل والوصف، وترى المشهد أمامها أثناء الكتابة، وهو ما ينعكس على طريقتها في تقديم العالم الروائي، مؤكدة: «اختصرنا بعض الوصف، لكن ما شيلناش الروح بتاعة الكاتبة».

وتابعت أن التحرير يضع الناشر أحيانًا أمام موازنة دقيقة بين مراعاة القارئ والحفاظ على خصوصية الكاتب، موضحة أن القارئ، بعدما يعتاد هذه الطريقة في السرد، يبدأ في الاستمتاع بالوصف بدلًا من اعتباره عائقًا، لأنه يأتي في مواضعه ويؤدي وظيفة داخل النص.

وأوضحت أن أحداث الرواية تتحرك بين أحد عشر مكانًا، وأنها تعاملت مع كل مكان باعتباره شخصية، لما له من تأثير في سلوك الشخصيات ومعتقداتها، مؤكدة أن تعدد الأماكن ليس رفاهية، وإنما يستلزم منح كل منها حقه من الوصف.

واختتمت بأن إدراك هذه العلاقة بين المكان والشخصيات يتيح قراءة الرواية بصورة مختلفة، ويساعد على فهم وظيفة التفاصيل وتقبّل حضورها في البناء الروائي.