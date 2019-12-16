«الأوروبي لإعادة الإعمار» يدعم تمويل المناخ الأخضر وريادة الأعمال بمصر بقيمة 150 مليون دولار

يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا بقيمة 150 مليون دولار أمريكي تستفيد منه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وسيتم تقديم تمويل قيمته 100 مليون دولار إلى أحد البنوك المصرية الكبرى في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويل مشترك من صندوق المناخ الأخضر.

وسيقوم البنك، بحسب بيان أصدره اليوم الاثنين، بإعادة إقراض هذا المبلغ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في التقنيات عالية الأداء التي تعمل على تحسين استخدام موارد الطاقة والمياه والأراضي.

وتشمل المشاريع المحتملة تطوير تقنيات مثل العزل الحراري والألواح الشمسية الكهروضوئية وترقيات آلات المعالجة. ويمكن للشركات تحديد التقنيات الخضراء النموذجية المتاحة في مصر من خلال أداة تحديد التقنية المعروفة باسم Technology Selector التابعة لمرفق تمويل الاقتصاد الأخضر.

وفي الوقت نفسه، يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتنفيذ برنامجين جديدين في مصر، وهما قرض بقيمة 30 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج الشباب في الأعمال"، وقرض بقيمة 20 مليون دولار أمريكي في إطار"برنامج المهارات في الأعمال" للمشاريع الصغيرة الخاصة في البلاد.

ونظرًا لأن معدل البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط هو واحد من أعلى المعدلات في العالم، سيساعد البرنامجان على مواجهة التحديات التي تقابل كل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل من الشباب. ويهدف التمويل إلى دعم الاحتياجات التدريبية وتأمين مواهب مستدامة من خلال تحسين مهارات الموظفين. وتهدف كلتا المبادرتين معًا إلى المساهمة في بناء سوق عمل أكثر شمولاً ومساعدة الشركات الناشئة على الوصول إلى التمويل من أجل النمو.

ويعمل برنامج مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر من خلال شبكة شاملة تضم أكثر من 140 مؤسسة مالية محلية في 26 دولة، بدعم يقارب 4.2 مليار يورو من تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لـ 130 ألف عميل منذ بداية البرنامج. وأدت تلك المشاريع إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 7 ملايين طن سنويًا.

وشهدت الشراكة بين صندوق المناخ الأخضر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم الصندوق ستة برامج للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 830 مليون دولار أمريكي. ويُعد صندوق المناخ الأخضر هو أكبر صندوق للمناخ في العالم ويدعم جهود البلدان النامية للاستجابة لتحدي تغير المناخ. ويضم قرض مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر 25 مليون يورو من التسهيلات الممولة من الصندوق إلى 75 مليون يورو من تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

يذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. واستثمر البنك، منذ بدء عملياته بها في عام 2012، ما يزيد عن 5.5 مليار يورو في 102 مشروعًا في البلاد. وكانت مصر، في عام 2018، أكبر اقتصاد يستثمر فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من حيث الالتزامات الجديدة.