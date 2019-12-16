محافظ كفرالشيخ يؤكد: حسن تعامل الأطباء والممرضات مع المرضى أهم أولوياتنا

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، مستشفي سيدي سالم المركزي، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واستمع إلى المواطنين حول مستوى الرعاية الصحية بالمستشفى، حيث تفقد قسم الاستقبال، وغرفة مصل الكلب، وقسم العظام، والصيدلية الكبري، والعيادات الخارجية، وصيدلية نفقة الدولة، وعيادة الرمد، وتعرف على احتياجات ومطالب تطوير الخدمات الصحية بالمستشفى.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن أولويات تقديم الخدمات الطبية هو حسن التعامل مع المرضى من الأطباء والممرضات، وتوفير الأدوية مع التشديد على أعمال النظافة، وتأكيد تقديم الدعم الكامل لمنظومة الصحة لتقديم خدمات طبية لائقة بالمواطنين.

وقرر محافظ كفرالشيخ، تكريم كل من: الدكتور أسامة رجب عبدالعزيز، طبيب أطفال بالمستشفى، وصفاء محروس غازي، ممرضة بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي، علي جهودهم المبذولة وتميزهم في آداء عملهم.