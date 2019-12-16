محافظ كفرالشيخ يعلن حركة نواب المركز والمدينة في العاصمة

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم (20900) لسنة 2019 بتكليف عدد من الأشخاص لشغل وظيفة نائب رئيس المركز والمدينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وهم "منصور عبدالونيس عبدالجواد " نائبًا لرئيس المركز والمدينة لشئون قرى ( أريمون – كفر المنشى – محلة القصب – الحمراء – صندلا ) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بتلك القرى، و"أحمد عبدالخالق الجوهري "، نائباً لرئيس المركز والمدينة لشئون قرى ( مسير – متبول – الحمراوى – إسحاقة ) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بتلك القرى، و"محمد صلاح عبدالجليل " نائباً لرئيس المركز والمدينة لشئون قرى ( الشمارقة – الخادميه – دقميره – المرابعين ) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بتلك القرى.

كما عين "محمد رضا محمد سليمان " نائباً لرئيس المركز والمدينة لشئون قرى (المنشة الشرقية – الحلافى – دقلت – محلة موسى ) ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بتلك القرى، فضلًا عن إنهاء تكليف " ناهد كمال إبراهيم محمد " من العمل بوظيفة نائب رئيس المركز والمدينة، وتكليفها بالعمل مسؤول ملف العشوائيات والمشروعات بمدينة كفرالشيخ، بالإضافة إلى إنهاء تكليف "منال أحمد محمد العيسوي" من العمل بوظيفة نائب رئيس المركز والمدينة وتكليفها بالعمل مسئول الخدمات والمرافق بمدينة كفرالشيخ، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016م، بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المحافظة رقم 8577 بتاريخ 20 مايو 2019، وعلى مذكرة العرض المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ بشأن تكليف نواب لرئيس المركز والمدينة، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم اعتماد حركة نواب رؤساء المراكز والمدينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك طبقًا لمعدلات العمل وتقييم الآداء وخدمات المواطنين، وكانت الكفاءة والتفاني في العمل أهم معايير الاختيار طبقًا للقانون وللصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.