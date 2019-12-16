أكد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي لكرة القدم اليوم الاثنين أن الضغط الواقع على فريقه قبل مباراة الغد ضغوط إيجابية موضحا أنه يدرك قوة فريق الهلال تماما ولكن فريقه يمتلك من الخبرة ما يستطيع من خلاله تحقيق الفوز".

ويلتقي فلامنجو البرازيلي فريق الهلال السعودي غدا الثلاثاء على استاد "خليفة الدولي" بالدوحة في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الاثنين قبل مباراة الغد : "أعرف فريق الهلال جيدا. ومن بين جميع لاعبيه هناك لاعب واحد فقط لم يسبق لي تدريبه. أعرف جيدا مدى قوة الهلال . شاهدنا مباراة الترجي والهلال. أعتقد أنها لن تكون مباراة سهلة على الإطلاق".

وأشار : "بطولة كأس العالم للأندية مهمة للغاية وصعبة جدا خاصة وأنه يشارك فيها أبطال القارات. وستكون أصعب عندما ترتفع المشاركة فيها إلى 24 فريقا بداية من 2021 . ندرك صعوبة البطولة جيدا ولكننا على أتم الاستعداد للتحدي".

وأضاف جيسوس : "علاقتي بلاعبي الهلال هي علاقة سابقة. وأتشرف بالطبع بكل الوقت الذي قضيته مع فلامنجو وكذلك مع الهلال. جلبت للهلال أربعة مهاجمين مميزين كان من بينهم الفرنسي بافيتمبي جوميز الذي يعتبر من أبرز عناصر الفريق".

وقال جيسوس : "الضغط الواقع علينا ضغط إيجابي. كان عاما حافلا بالضغوط ولكن لاعبينا يستطيعون تحمله ومنهم رافينيا الذي فاز باللقب من قبل. نسعى لتحويل هذا الضغط إلى طاقة إيجابية دائما لتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير الفريق. نتطلع لتقديم مباراة قوية غدا وتحقيق الفوز لبلوغ المباراة النهائية".

وأضاف : "مونديال الأندية بطولة مهمة للغاية بالنسبة لنا وستكون مهمة للجميع مع ارتفاع العدد إلى 24 فريقا. كأس ليبرتادوريس بالنسبة لأمريكا الجنوبية أيضا بطولة مهمة مثلما هو الحال بالنسبة لدوري الأبطال في أوروبا. ولكن بمرور الوقت ، ستصبح كأس العالم للأندية بشكل الجديد مهمة للغاية بالنسبة لكل القارات في ظل إتاحة الفرصة لعدد كبير من الأندية للمنافسة على الوصول إليها".

وأوضح : "الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال مدرب مميز وقام بعمل جيد مع الفريق مثلما كان في اليونان من قبل. الهلال أصاب في اختيار هذا المدرب".

وأضاف : "الأندية الخليجية يمكنها أيضا الفوز بمونديال الأندية نظرا لوجود العديد من اللاعبين في صفوفها ولديها الموارد المالية لتدعيم صفوفها وأعتقد أن أندية السعودية هي الأكثر قدرة على هذا لأنها تمتلك أعداد هائلة من المشجعين في المدرجات".

وقال المدرب : "جوميز لاعب مميز وأشعر بالسعادة لكل ما قام به. لم يتجه صوب لاعبي فلامنجو في المدرجات بعد تسجيل هدفه في الهلال وإنما حرص على توجيه رسالة لي بأنه سعيد بوجودي وبأننا سنلتقي".

وأضاف : "نفكر فقط في مباراة الغد. لا نفكر في ليفربول الآن. أعرف أن العديد من لاعبي الهلال يتألقون في صفوف المنتخب السعودي. نحترم فريق الهلال ولكننا سنعمل للفوز عليه غدا".

وأكد جيسوس : "ستكون لنا استراتيجية خاصة في مباراة الغد وكذلك الفريق المنافس. المباراة قوية وصعبة ولكن قوة فريقنا ستحسمه. سنكون في غاية التركيز على الفوز".