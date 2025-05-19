المتسلق البريطاني كينتون كول يحطم رقمه القياسي ويصل إلى قمة إيفرست للمرة الـ19

وصل متسلق الجبال البريطاني كينتون كول، أمس الأحد، إلى قمة جبل إيفرست للمرة التاسعة عشرة، محطما رقمه القياسي لأكبر عدد مرات تسلق لمتسلق لا ينتمي لجماعة الشيربا.

وأكد مكتب معسكر قاعدة إيفرست التابع لوزارة السياحة النيبالية، وصول المتسلق -51 عاما- إلى القمة في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، بحسب ما أعلنه متحدث.

وكان كول قد تسلق القمة التي يبلغ ارتفاعها 8849 مترا، لأول مرة في عام 2004، ويعود إليها في كل عام تقريبا منذ ذلك الحين. ويقع جبل إيفرست على الحدود بين نيبال والصين، ويمكن تسلقه من أي من الجانبين.

ويذكر أن الرقم القياسي لأكبر عدد مرات تسلق لقمة إيفرست، يحمله كامي ريتا شيربا، وهو مرشد ينتمي لجماعة الشيربا، والذي وصل إلى القمة للمرة الثلاثين في العام الماضي، وهو يقود حاليا رحلة استكشافية أخرى، بهدف تحقيق الصعود الحادي والثلاثين.

والشيربا هي جماعة عرقية من المنطقة، يعمل أعضاؤها عادة كمرشدين وحمالين لمتسلقين من الخارج. وقد كان كامي ريتا شيربا نفسه حمالا في البداية، ثم مرشدا جبليا.