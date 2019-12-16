محافظ أسوان يستقبل مطران أبراشية طيبة للأقباط الكاثوليك

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأنبا عمانوئيل، مطران أبراشية طيبة للأقباط الكاثوليك لمحافظات قنا والأقصر وأسوان، والوفد الكنسي المرافق له.

وقدم «عطية» خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، موضحًا أن التكاتف والتماسك بين أبناء أسوان بمختلف طوائفها، وفئاتها، وقبائلها.

من جانبه حرص الأنبا عمانوئيل على تقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام المحافظة ليكون بشرة خير لأسوان يتحقق معها كل آمال وطموحات أهلها، مؤكدًا على حرص الكنيسة الكاثوليكية واستعدادها لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة لجميع الجهود التنفيذية والشعبية التى تهدف إلى دفع عمليات التنمية بالمحافظة، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم.

وأشار مطران إبراشية طيبة، إلى أن أسوان تتأصل فيها روح الوحدة والتآخى والمحبة بين نسيج الأمة الواحدة، بما يؤكد أن الوطنية وغيرها من الأخلاق الحميدة هى طباع أصيلة راسخة لدى جميع طوائف الشعب.