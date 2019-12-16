تأجيل الحكم في قضية تسليم قادة الانفصال الكتالونيين إلى 2020

قررت محكمة في بروكسل تأجيل الحكم حتى شهر فبراير القادم في قضايا الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارليس بوجديمون واثنين آخرين مطلوبين للعدالة في إسبانيا بتهم التمرد والتحريض على الفتنة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية بيلجا اليوم الاثنين.

كان بوجديمون ، وهو زعيم انفصالي كتالوني ، فر من إسبانيا عقب استفتاء غير قانوني حول الاستقلال عام 2017.وجرى اعتقاله لفترة قصيرة في ألمانيا عام 2018 قبل أن يسافر إلى بلجيكا.

وأصدرت مدريد مذكرات توقيف أوروبية بحق بوجديمون وكذلك رفيقيه المؤيدين للاستقلال ،وهما السياسيان أنتوني كوميت ولويس بويج. ويعيش هؤلاء الثلاثة في بلجيكا.

ويتعين على محكمة بروكسل أن تقرر ما إذا كان يجب الامتثال لطلبات تسليمهم لإسبانيا.

وقررت المحكمة انتظار الحكم الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية في قضية زعيم انفصالي كتالوني آخر هو أوريول جانكويراس بحسب وكالة بيلجا.

كان قد تم الحكم بالسجن لمدة 13 عامًا على جانكويراس لدوره في تنظيم استفتاء عام 2017، لكنه طعن على الحكم أمام أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي ، حيث دفع بأنه يجب أن يتمتع بالحصانة بعد انتخابه عضوا في البرلمان الأوروبي في مايو الماضي.

وجرى منع جانكويراس من شغل مقعده البرلماني بعد أن رفض القضاة الإسبان السماح له بالخروج من السجن بعد انتخابه لأداء القسم باحترام الدستور الإسباني.