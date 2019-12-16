«إنديفور» الكندية تبحث تقديم تحديث للمشاركة الأولية مع «سنتامين»

التقى رئيس شركة سنتامين للذهب، مع الرئيس التنفيذى لشركة إنديفور الكندية خلال نهاية الأسبوع الماضى، لمناقشة مزايا صفقة الاندماج بين الشركتين، حيث ترغب الأخيرة فى تقديم تحديث فيما يتعلق بالمشاركة الأولية التى أجرتها مع «سنتامين»، وذلك لاستكشاف المجموعة المحتملة بين الشركتين، وفق بيان لـ«سنتامين» أمس.

وأوضح البيان أن «انديفور» مازالت مقتنعة بالمبرر الاستراتيجى للجمع بين الشركتين لإنشاء منتج ذهب متنوع مع محفظة عالية الجودة من الأصول.

وكانت شركة إنديفور المدرجة فى تورنتو، أعلنت خلال بداية الشهر الحالى، عن عرضها للاستحواذ على شركة تعدين الذهب البريطانية سنتامين بقيمة 1.47 مليار إسترلينى (1.89 مليار دولار) عبر صفقة أسهم بالكامل.

ويقول البيان، إن الطرفين اتفقا على السماح للشركتين بمزيد من التعرف على أصول بعضهما، ليكون مقدمة تسمح للطرفين بتحديد ما إذا كان من الممكن الاتفاق على الشروط المالية للمعاملة التى كانت فى صالح كلتا الشركتين المساهمتين.

ورفض مجلس إدارة شركة سنتامين البريطانية، العرض المقدم من مجموعة إنديفور للتعدين الكندية فى الاستحواذ عليها خلال بداية الشهر الحالى.

وأضافت سنتامين، أن مجلس الإدارة ناقش الاقتراح والمعلومات العامة المتاحة عن إنديفور مع مستشاريها الماليين والقانونيين وخلص إلى أن المقترح يقلل من قيمة سنتامين.

وخلال العام الماضى أبدت إنديفور اهتمامها للمرة الأولى بشراء «سنتامين» فى 2018، عبر عرض جرى رفضه سريعا، وأرسلت إنديفور بعد ذلك عرضا رسميا الشهر الماضى على أمل إجراء مباحثات حوله.

وانخفض إنتاج شركة سنتامين من الذهب بمنجم السكرى، خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 17%، ليصل إلى 98.045 ألف أوقية، مقابل 117.913 ألف أوقية خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

ويقدر احتياطى منجم السكرى بـنحو 15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب فى العالم.

وتعمل فى مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الأسترالية فى منجم السكرى، وماتزهولدنج القبرصية والتى تعمل فى منجم حمش.

ووفقا لاتفاقيات إنتاج الذهب، يتم تأسيس شركات مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج، حيث تم تأسيس شركة السكرى لمناجم الذهب عام 2005 وهى شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية والهيئة، بناء على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.