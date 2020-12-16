العراق وكندا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي- مع نظيره الكندي فرانسوا فيليب مُستجدّات الأوضاع في العراق، والعلاقات الثنائيّة، وسُبُل التعاون في شتى المجالات المختلفة.

وأكّد حسين- في بيان للوزارة، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ اليوم /الأربعاء/- أهمّية تحقيق الشراكة بين العراق وكندا، واستمرار التعاون في مختلف المجالات.

وعرض حسين على نظيره الكندي مُستجدّات الأوضاع في العراق، ومنها الوضع الأمنيّ، مُوضِحاً أنّ الوضع الأمنيّ في العراق في تحسُّن مُقارَنة بالسابق، كما استعرض أولويات الاصلاح الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة العراقية تنفيذه خلال المرحلة القادمة.

ومن جانبه، أعرب فيليب عن دعمه للعراق حُكُومة وشعباً في مُواجَهة مُختلِف التحدّيات، مُؤكّداً أنّ بلاده وقفت إلى جانب العراقيّين في الحرب على تنظيم داعش الإرهابيّ، وتقف معهم في تثبيت الاستقرار، وبناء الاقتصاد، وحفظ السيادة.