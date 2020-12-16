صحيفة تركية: نفقات أردوغان السرية بلغت 279 مليونا في الشهر الماضي

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ذكرت صحيفة "بيرجون" التركية، أنه نفقات الرئاسة التركية “السرية” خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 279 مليون ليرة، ما يشكل ارتفاعا قياسيا في نفقات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السرية.

وأوضحت الصحيفة التركية، أنه خلال شهر يناير من العام الجاري بلغت 220 مليون ليرة، وفي فبراير الماضي بلغت هذه النفقات 131 مليون ليرة لتعاود الارتفاع في شهر مارس مسجلة 222 مليون ليرة.

وتابعت بأنه في أبريل بلغت المبالغ المنفقة من المخصصات السرية نحو 124 مليون ليرة، بينما بلغت 94 مليون ليرة في شهر مايو و223 مليون ليرة في يونيو، و273 مليون ليرة في يوليو.

وتراجعت حجم المبالغ المنفقة من المخصصات السرية في شهر أغسطس لتسجل 21 مليون ليرة، غير أنها عاودت الارتفاع في سبتمبر لتسجل 254 مليون ليرة.

وفي أكتوبر بلغت هذه النفقات 20 مليون ليرة لترتفع مجددا في شهر نوفمبر مسجلة رقما قياسيا ببلوغها 279 مليون ليرة، وفقا للصحيفة.

وبهذا يرتفع إجمالي المبالغ التي أنفقها أردوغان من المخصصات السرية خلال العام الجاري إلى مليار و858 مليون ليرة.

يذكر أن “المخصصات السرية” في الميزانية، الذي ينفق منه الرئيس التركي لا تخضغ لرقابة ديوان المحاسبة التركي.