 خالد الغندور: رمضان صبحي «زملكاوي» منذ صغره - بوابة الشروق
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خالد الغندور: رمضان صبحي «زملكاوي» منذ صغره

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 11:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 ديسمبر 2020 - 11:32 م

فجر خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، مفاجأة بخصوص انتماء رمضان صبحي، لاعب بيراميدز.

وقال الغندور في تصريحات لقناة ناديه: "رمضان صبحي منذ صغره زملكاوي وأتمنى انضمامه إلى نادي الزمالك".

وأضاف: "ولكن عندما يتعاقد الزمالك مع رمضان صبحي من سيرحل عن الفريق هل أشرف بنشرقي أم أحمد سيد زيزو ولا مصطفى محمد، أعتقد أننا نملك أفضل جيل حاليا في الزمالك".

وأكمل الغندور: "بالنسبة للخبر الذي يؤكد أن رمضان صبحي معروض على الزمالك، فبيراميدز نفى الخبر جملا وتفصيلا وأكد أنه لن يتنازل عنه".

وأتم: "أتمنى محاسبة كل من يقوم بعمل «بروباجندا» وخروج خبر في التوقيت الحساس الذي نعيشه حاليا".


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